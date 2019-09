Mann tiltalt for direkteoverførte overgrep av barn på Filippinane

innenriks

Kripos har etterforska saka sidan 2017.

Mannen i 60-åra er tiltalt for å ha medverka til at nokon har hatt seksuell omgang med fleire barn på Filippinane mellom juni 2012 til april 2015.

Han er òg tiltalt for å ha lokka eller medverka til å lokke barn under 16 år til å utvise krenkjande eller uanstendig åtferd under særs skjerpande omstende.

Mannen er òg tiltalt for å vere i innehaving av ei mindre mengd seksualiserte framstillingar av barn.

Rettssaka skal gå i Oslo tingrett frå 11. november. Det er sett av tre veker til behandling av saka.

Før helga vart det kjent at norske styresmakter opprettar eit kontor på Filippinane for å kjempe mot at filippinske barn blir offer for norske overgriparar. Stillinga vil truleg vere operativ første del av 2020.

