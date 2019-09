Mykje regn i Noreg i august

innenriks

Samtidig fekk enkelte stasjonar i Møre og Romsdal, Nordland og Troms berre halvparten av normalen, melder Meteorologisk institutt.

Månadstemperaturen for heile landet låg 1,7 grader over normalen. Relativt varmast var det på Vestlandet, i Trøndelag og Nordland, og dessutan i fjellet i Sør-Noreg med avvik på 2,5 til 3 grader over normalen.

Høgaste maksimumstemperatur, 30,6 °C, vart registrert 28. august på Åndalsnes – Kamshaugen (Rauma, Møre og Romsdal). 28. august er ny rekord for seinaste dato med tropevarme i Noreg. Den gamle rekorden var 26. august frå 1947. Det er sjeldan den høgaste temperaturen i månaden blir registrert så seint som den 28.

Sidan 1957 har noko tilsvarande, eller på seinare datoar, berre hendt i 1961 (30. aug.), 1966 (28. aug.) og 1974 (31. aug.).

Lågaste minimumstemperatur var -3,3 grader, og vart målt på Hovden – Lundane (Bykle, Aust-Agder, 841 moh.) 15. august.

Det er 13 år sidan den lågaste temperaturen var så høg som dette i august.

(©NPK)