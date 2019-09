SV vil greie ut handelsavtale med søramerikanske land

innenriks

– Vi meiner at klimakonsekvensane må greiast ut fordi vi ser at han kan ha konsekvensar for kjøttimporten, som kan bety auka utslepp av klimagassar, seier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til Nationen.

Haltbrekken kjem med fråsegnene etter at avisa dei siste dagane har skrive at avtalen kan føre til auka kjøttimport, sjølv om kvotane for storfekjøtt ikkje er auka i storleik.

Stortingsrepresentanten ber regjeringa bestille ei utgreiing av uavhengige forskarar med ekspertise på frihandel og regnskog.

I slutten av august vart EFTA-landa Noreg, Sveits, Island og Liechtenstein og Mercosur-landa Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay samde om ein frihandelsavtale. Regjeringa har fått kritikk frå fleire miljøorganisasjonar og opposisjonen som har vore kritiske til Brasils president Jair Bolsonaros miljøpolitikk.

Avtalen skal ratifiserast i Stortinget. Regjeringspartia Venstre og KrF har sagt at dei kan seie nei til avtalen.

– Det er utruleg at regjeringa inngjekk ein avtale med Brasil no medan regnskogen brenn. Det er å påskjøne president Bolsonaro for den måten han fører politikk på, som inkluderer auka avskoging, seier Haltbrekken.

