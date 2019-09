Statsministeren om omdiskuterte Frp-utspel: – Det er ikkje regjeringa sin politikk

innenriks

Éi veke før valet har Frp-leiar Siv Jensen skapt debatt ved å hevde at det er snikislamisering når nordmenn nektar å handhelse på personar av det motsette kjønn. Samtidig har mange reagert på eit Facebook-innlegg frå nestleiar og statsråd Sylvi Listhaug (Frp) om båtmigrantar.

– Alle parti får drive valkampen sin, på sakene sine. Men det er ikkje politikken til regjeringa. Det er ikkje slik at vi kan drive sensur av sakene til alle parti, seier statsministeren, som måndag er på valkamptur i Tromsø.

Ho har sjølv opplevd at ortodokse jødar eller islamske prestar ikkje har ønskt helse på henne.

– Viss folk kjem som gjestar til meg, eller viss eg er gjest hos dei, så respekterer eg det, seier Solberg.

Men i norsk arbeidsliv ønsker statsministeren ikkje den typen åtferd.

– I arbeidslivet vårt må vi sørge for at vi kan fungere på vanleg måte. Det betyr at vi helser på folk, også med handhelsing, seier ho.

Når det gjeld Listhaugs facebook-status, seier statsministeren følgjande:

– Det den Frp-grafikken seier, er ikkje standpunktet til regjeringa. Regjeringa jobbar no aktivt for å finne ei løysing for båtflyktningane saman med dei andre europeiske landa.

Ho understrekar at dei jobbar aktivt for at færre migrantar skal reise over Middelhavet, mellom anna ved å hente kvoteflyktningar frå Libya slik at dei ikkje skal utsetje seg for den farlege reisa.

