Trine Rein saksøker lokalaviskonsern etter dårleg besøkt juleturné

innenriks

Rein saksøker no Amedias reklameavdeling gjennom sitt plateselskap, Joy Music, ifølgje Dagens Næringsliv.

Rein la i 2018 ut på ein juleturné med 32 konsertar rundt om i landet. Ho hadde planlagt ein reklamekampanje i fleire av lokalavisene i landet gjennom aviskonsernet Amedia. Ved ein feil kom annonsane aldri på trykk.

Artisten meiner resultatet av feilen vart langt færre publikummarar på konsertane enn tidlegare år. Amedia meiner derimot det er Reins feil at annonsane ikkje kom på trykk.

– Frå vår side handlar dette om at det er gitt eit tilbod på ein annonsekampanje, men at tilbodet aldri vart stadfesta i form av ei bestilling, seier direktør for samfunnskontakt Stig Finslo i Amedia.

