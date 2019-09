Fleire blir dømde til tvunge psykisk helsevern

innenriks

Tala kjem frå Nasjonal koordineringseining for dom til tvunge psykisk helsevern ved Oslo universitetssjukehus. Dei har gjort ein dataanalyse på oppfordring frå Aftenposten.

Per 31. desember 2018 var 215 personar dømde til tvunge psykisk helsevern etter å ha stått bak alvorlege straffbar forhold med fare for gjentaking. Nesten halvparten av desse vart dømde for drap eller drapsforsøk.

Det finst inga forsking på kvifor fleire blir dømde til denne særreaksjonen.

– Vi kan dermed ikkje seie noko om til dømes faglege, demografiske, organisatoriske eller juridiske årsaker til dette, seier konstituert leiar Stine Kilden ved Nasjonal koordineringseining for dom til tvunge psykisk helsevern til Aftenposten.

Auken i talet på domfelte pasientar fører til at dei legg beslag på plassane til dei sjukaste pasientane i Noreg med høg valdsrisiko, men som ikkje har gjort seg skuldig i alvorleg kriminalitet. Ved dei regionale sikkerheitspsykiatriske avdelingane legg dei beslag på 28 prosent av døgnplassane, skriv avisa.

89 personar som har vorte dømde til psykisk helsevern, har vorte erklærte som friske nok til at dommen tek slutt, i perioden 2009–2018. Nokre av dei har utført ny kriminalitet.

