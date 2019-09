Kraftig byks for MDG på måling

innenriks

Ei måling Sentio Research har gjort for Budstikka viser at MDG går fram 6,7 prosentpoeng i Asker kommune sidan førre val og ligg no på 13,5 prosent, altså ei dobling.

Dobling er det òg for MDG i Bærum, der partiet på målinga får 12,6 prosent. Ved førre kommuneval fekk dei 6,3 prosent.

På målinga er MDG det tredje største partiet i begge kommunane.

– Eg trur det er ein kombinasjon av at MDG gjer det godt nasjonalt og det arbeidet vi har gjort i Bærum. Mange får òg med seg det som skjer i Oslo og ser at grøn politikk fungerer. Så har det endå ein del med det som skjer rundt oss i verda med vêret. Det får folk til å reflektere og tenke over klimaet på ein annan måte, seier Nikki Schei, førstekandidat for MDG i Bærum, til Budstikka.

Høgre står framleis sterkt i Akershus-kommunane, sjølv om dei går tilbake. I Asker går Høgre 7,6 prosentpoeng tilbake frå førre kommuneval. Arbeidarpartiet taper 2,2 prosentpoeng.

I Bærum går derimot Høgre fram på målinga med 0,2 prosentpoeng, medan her er det Arbeidarpartiet som taper mest, 5,9 prosentpoeng.

I målinga har 500 personar i Asker og 500 personar i Bærum vorte intervjua. Intervjua vart gjort i slutten av august.

(©NPK)