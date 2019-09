Regjeringa foreslår legitimasjonsplikt for å forhindre mobilkapring

innenriks

Forslaget som no blir sendt på høyring inneber at ein må bruke godkjent eID for å opprette mobilavtale over internett, eller vise gyldig legitimasjon ved kjøp i butikk. I tillegg blir reglane for teleselskapa for korleis dei skal identifisere sluttbrukaren presisert. Dette gjeld både ved skiping og endring av avtale, for å hindre såkalla «mobilkapring».

– Falske eller mangelfulle profilar kan gjere det vanskelegare for politiet å etterforske kriminalitet. Det er òg viktig at nødetatane får korrekt informasjon om innringar ved nødsamtale, seier Elisabeth Aarsæther, direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom).

Telefonnummer blir mellom anna ofte brukt til å rette opp igjen passord. Kapring av nummeret kan dermed gi kontroll over kontoar med mykje personleg informasjon som til dømes sosiale medium, nettbank eller andre tenester.

– Vi har sett fleire døme på at kriminelle har lykkast med å opprette SIM-kort i falskt namn sjølv om lova stiller krav om eintydig identifisering. Regjeringa foreslår derfor tydelegare krav til identifisering for å opprette eller endre telefonavtalar, seier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H)

– Når stadig fleire tenester er knytte til mobiltelefonnummeret vårt, blir vi òg meir sårbare når vi mistar kontrollen over det. No tar vi grep for å hindre dette, seier Astrup.

Høyringsfristen er 3. desember.

