SV har flest kvinner på topp – Frp færrast

innenriks

Trass i at mange av Noregs toppolitikarar er kvinner, er det eit godt stykke igjen til full likestilling i politikken. I snitt er berre éin av tre listetoppar til kommunevalet – 32,8 prosent – ei kvinne, viser ein gjennomgang av vallistene som NTB har gjort.

Under 20 prosent i Frp

SV toppar lista. Av partiets totalt 241 listetoppar er 113 – eller 47 prosent – ei kvinne.

I motsett ende av skalaen er altså Frp, der berre 44 av i alt 249 listetoppar, 17,6 prosent, er ei kvinne.

Arbeidarpartiet kjem på andreplass med 41,3 prosent kvinnelege listetoppar. Eit godt stykke bak hamner Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt med høvesvis 38,5 og 38 prosent. Deretter følgjer Senterpartiet, Venstre og Høgre med 32, 31 og 28 prosent.

KrF skil seg noko frå dei andre partia med 44 prosent kvinnelege kandidatar, medan berre 23 prosent av listene blir toppa med ei kvinne.

Uendra kjønnsfordeling

Partia gjer det likevel litt betre når det gjeld kjønnsfordelinga blant kandidatane til kommunevalet. Også her er SV best i klassen, med 55 prosent kvinnelege kandidatar. Ap er nummer to med 41 prosent, medan MDG og Raudt følgjer hakk i hæl med 39 og 38 prosent.

Statistikken viser òg at delen kvinner som stiller til val, så å seie er uendra frå førre kommuneval. I berre 10 av dei 356 kommunane i landet er det fleire kvinner enn menn blant kandidatane.

(©NPK)