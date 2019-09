Snøkaos skapte trøbbel i fleire fjellovergangar

innenriks

Temperaturane sneik seg under null grader, og snøen lava ned natt til tysdag.

– Vi har ikkje hatt målingar på kor mange centimeter, men ut frå kamera ser det ut til å vere djupe hjulspor i vegen, seier trafikkoperatør Tore Tysse ved Vegtrafikksentralen til NRK.

Køyreforholda vart vurderte til så krevjande at fylkesveg 55 over Sognefjellet vart stengd i 5-tida, men opna igjen like etter klokka 9.

Også fylkesveg 51 ved Valdresflya har fått snø tysdag morgon. Vegtrafikksentralen rår bilistar som har tenkt seg til fjells i Sør-Noreg dei neste dagane, om å nytte seg av vinterdekk.

– Vi er no inne i ei tid der folk bør vere obs og følgje med på veg og vêrmeldingar, åtvarar trafikkoperatør John Andreas Omdal.

Sjølv om vi nettopp gjekk inn i september, er det ikkje heilt uvanleg med snø så tidleg, ifølgje Meteorologisk institutt.

– Det er nok ikkje heilt uvanleg. Det har vore litt låge temperaturar no i natt. Vi er jo komme inn i ein haustmånad, så det er moglegheiter for snø så høgt til fjells, seier statsmeteorolog Anne Solveig Andersen til NRK.

