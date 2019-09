Svensk passasjerbåt fast i isen ved Svalbard – 16 passasjerar evakuerte

innenriks

Eit redningshelikopter frå Svalbard har evakuert dei 16 passasjerane som var om bord, og er på tur tilbake til Longyearbyen, opplyser Hovudredningssentralen.

Kapteinen på MS Malmö varsla Kystradio Nord og Hovudredningssentralen i Nord-Noreg klokka 15 tysdag ettermiddag med ønske om å få evakuert passasjerane.

Då dreiv fartøyet med isen, og havstraumen var i ferd med å føre det inn i eit grunt sund ved Rønnbeckøyane.

Mannskapet på sju blir igjen om bord for å prøve å få båten laus. Det er venta at isen sprekk noko opp når sjøen flør tysdag kveld. Kapteinen håper då på å få båten ut i ope farvatn for eiga maskin.

Det er lite vind i området, men snøbyer gir sikt ned til 200 meter. Kystvaktskipet Andenes er dirigert mot havaristen og er venta å vere framme rundt klokka 4.00 i onsdag morgon.

I Longyearbyen skal passasjerane takast vare på av den lokale redningssentralen i samarbeid med representantar frå reiarlaget.

