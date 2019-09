600 tonn lam på fryselager før slaktesesongen

innenriks

I fjor på denne tida av året låg det 174 tonn lam på reguleringslager, i år ligg det 594 tonn på lager, skriv Nationen.

– Det hadde vore ønskeleg at lageret var nær tomt på denne tida. Lageret er eit resultat av overproduksjon tidlegare år, og det er litt meir kjøtt på lager no enn venta i prognosen, seier prognosesjef Leif Sørensen i Nortura til avisa.

Sørensen seier det kan bli vanskeleg å selje kjøtt som er på fryselager på grunn av tilgang på ferskt kjøtt no som slaktesesongen startar i september. Han seier etterspørselen ikkje er stor nok.

Norturas prognose er at det skal bli slakta sju prosent færre lam i år enn i fjor. Trass i nedgang ser det venta salet ikkje ut til å ta unna mengda som kjem. Dermed risikerer ein at kjøttlageret veks.

– Vi jobbar for fullt med å få opp salet, men det ser ut til bli litt for lite mot dei prognoserte tilførslane, seier fagsjef for småfe Finn Avdem i Nortura til Nationen.

(©NPK)