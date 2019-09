Berre 33 selskap vil drive oljeleiting i nye TFO-blokker

innenriks

Regjeringa tar søkartalet til inntekt for at interessa for norsk sokkel er svært høg, og at «selskapa ønsker å bidra til langsiktig verdiskaping på norsk sokkel», ifølgje ei pressemelding.

Det vart i mai kunngjort 90 leiteblokker på norsk sokkel – fem i Nordsjøen, 37 i Norskehavet og 48 i Barentshavet. 33 selskap har søkt om å få tildelt område. Det er det same tal som i 2016, det lågaste dei siste 14 åra, og det fjerde lågaste sidan TFO-ordninga starta i 2003

– Å påvise meir av ressursane våre gjennom leiting er avgjerande for norske arbeidsplassar og framtidig verdiskaping, og for finansieringa av heile velferdssamfunnet vårt, seier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

SV: – Nedprioriterer klimaet

Tildeling i førehandsdefinerte område (TFO) er den årlege konsesjonsrunden for dei best kjente leiteområda på norsk sokkel. Hensikta er å stimulere til leiting etter mindre funn som ikkje rettferdiggjer sjølvstendig utbygging, men som kan bruke den eksisterande infrastrukturen til andre felt før desse blir stengde ned.

Blokkene som vart kunngjorde tidlegare i år ligg delvis i område der miljøfagetatane tilrår at det ikkje blir gjennomført oljeverksemd, sjølv om dei no ikkje vil opplyse om kva for blokker det er søkte på, hevdar SVs Lars Haltbrekken overfor NTB. Han meiner regjeringa er på kollisjonskurs med Parisavtalen og klimamåla.

– I tillegg er dette felt som kan gi store utslepp i mange tiår etter at vi skal ha kutta utsleppa av klimagassar heilt. Regjeringa må komme seg ut av oljetåka, og trua på at vi kan løyse klimakrisa samtidig som vi pumpar opp meir fossil energi, seier han.

– Faglege vurderingar

Det førehandsdefinerte området vart betydeleg utvida både i Norskehavet og i Barentshavet i samband med denne konsesjonsrunden.

Selskapa som har søkt om tildeling av leiteområde, er alt frå store internasjonale aktørar til mindre leiteselskap. Av konkurransemessige omsyn offentleggjer ikkje departementet den totale mengda søknader, opplyser departementet.

– Også i år har vi gjort ei betydeleg utviding av TFO-området basert på faglege vurderingar. Den høge interessa viser tydeleg at norsk sokkel er konkurransedyktig, og at petroleumspolitikken vår fungerer, seier Freiberg.

Regjeringa tar sikte på tildeling av nye utvinningsløyve i dei kunngjorde områda i byrjinga av 2020.

