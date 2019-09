Bustadmarknaden tok igjen det tapte – prisane steig 0,9 prosent i august

innenriks

Nominelt steig prisane med 1,9 prosent i august, som normalt er ein av dei sterkaste månadene i bustadmarknaden. Bustadprisane er no 2,6 prosent høgare enn for eit år sidan.

– Bustadprisane steig som normalt i august. Ein svak julimånad vart følgd av ein sterk oppgang i august. Med ein vekst nasjonalt dei siste tolv månadene på 2,6 prosent ved utgangen av månaden stadfestar det den moderate trenden vi har observert i bustadmarknaden over lengre tid, seier administrerande direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Han understrekar at det er viktig å vurdere juli og august samla når ein ser på prisutviklinga. Auken i august, som var markant sterkare enn i 2017 og 2018, må sjåast på som ein korreksjon for det overraskande prisfallet i juli – då prisane fall med 0,7 prosent etter sesongkorreksjonar.

Spår 3 prosents årsvekst

– Ser vi på trenden samla for desse månadene, ser vi at det framleis er ein stabil marknad med ei moderat prisutvikling, sa Dreyer.

Bustadmarknaden er no inne i den lengste perioden sin med moderat prisvekst sidan målingane byrja.

– Marknaden har lenge vore svært stabilt, og vi ser ingen teikn til at dette skal endre seg på kort sikt, sa han.

Eiendom Norge held fast på prognosen sin om ein årsvekst ved utgangen av 2019 på 3 prosent og ventar ein nominell nedgang i prisane i dei siste fire månadene av året, ifølgje Dreyer. Bustadprisnivået i Noreg har nominelt aldri vore høgare enn no.

Framleis moderat

Også Nordea trur bustadprisane skal ha ein stabil og rimeleg flat utvikling òg framover, med ein mogleg svak vekst.

– Sjølv om prisane stig litt no, ser vi eit sunt og god bustadmarknad, der objekta stort sett går til prisen som er antyda. Det er sjeldan at objekta no blir rive bort før visning, seier leiar John Sætre av personmarknaden i Nordea.

DNB tviler på at Noregs Bank kjem til å setje opp styringsrenta. Rentenivået i Noreg framleis er svært lågt, arbeidsløysa er låg og folks tiltru til sin eigen økonomi er høg, poengterer leiar Terje Buraas i DNB Eiendom.

– Det er ikkje noko som tyder på store endringar i bustadmarknaden framover, og det er meir nærliggande å tru på framleis moderat bustadprisvekst enn at det skulle komme ein nedtur i marknaden, seier han.