Fem år sidan sist pengemarknadsrenta var så høg

Sist pengemarknadsrenta var så høg, var i 2014. Då låg òg den gjennomsnittlege bustadlånsrenta på over 3,5 prosent, skriv Dagens Næringsliv.

Sjefstrateg Jostein Tvedt i Danske Bank seier til avisa at det er tre faktorar som påverkar NIBOR-renta: Den amerikanske rentemarknaden, likviditeten i den norske marknaden og forventninga marknaden har til styringsrenta framover. Sjefstrategen seier alle desse tre faktorane trekker i same retning no.

Danske Bank trur det blir renteheving i september, sjølv om dei meiner usikkerheita rundt dette er svært høg.

– Viss renta blir sett opp, vil vi få eit hopp i NIBOR igjen, seier Tvedt til avisa.

Senioranalytikar Kyrre Aamdal i DNB Markets er usamd. Han meiner Noregs Bank vil utsetje å heve renta. Han er likevel samd i at dersom renta blir heva, vil NIBOR trekke opp, men han trur ikkje det vil skje. Han understrekar at dei er svært usikre.

