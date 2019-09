NRK-program prøvde å manipulere skulevalet med «fake news»

innenriks

– Dei siste seks månaden har eg og redaksjonen i NRK-programmet Folkeopplysningen jobba med eitt mål for auge, og det er å manipulere skulevalet ved Lillestrøm vidaregåande skule, seier programleiar Andreas Wahl i ein Youtube-video som VG har sett.

I videoen beskriv han i detalj om korleis dei har oppretta falske profilar på sosiale medium og spreidd falske nyheiter, som ledd i produksjonen av ein episode om kva for krefter som kan påverke oss i politiske val. NRK prøvde mellom anna gjennom Facebook-sida Klimastreik Lillestrøm å få elevane til å stemme Senterpartiet.

Facebook-sida vart oppgitt å vere drive av elevar ved skulen. Først etter at skulevalet var gjennomført tysdag denne veka, vart det avslørt at den var driven av Folkeopplysningen. No er alle postane som er lagt ut sidan mars, merka med «fake news».

– Det er nokon som har prøvd å påverke skulevalet ved Lillestrøm vidaregåande skule. Det har gått føre seg lenge, eit halvt år og med stor kraft og stor kynisme. Det er ingen andre enn eg som har visst om det, og dei har fått lov av meg til å gjere det, seier rektor Øivind Sørlie på videoen.

