Nordea trur svakare vekst internasjonalt ikkje vil stoppe norsk oppgang

I den nye utgåva av Nordeas makroøkonomiske rapport «Nordea Economic Outlook» som vart publisert onsdag, heiter det at oljeprisen vil halde seg der den er, og at dei gode tidene i norsk økonomi held fram.

– Ute er veksten i ferd med å minke, og det er særleg industrien i mange land som slit. Resten av delane av økonomiane held seg betre oppe. Det er vanskeleg å sjå klare teikn på at vi står føre ein kraftig, global nedgangskonjunktur. Ein periode med lågare vekst internasjonalt er neppe nok til å stoppe den sterke oppgangen vi ser i Noreg, seier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Nordea spår òg at fleire kjem i arbeid, kampen om arbeidskrafta aukar, og at høgare lønnsvekst og fleire i jobb sikrar solid vekst i kjøpekrafta til hushalda trass i ein gradvis renteoppgang.

Handelskrigen som går føre seg og dei økonomiske utsiktene som er knytte til dette, har gitt eit kraftig fall i fastrentene internasjonalt, ifølgje rapporten.

Olsen seier at aukande internasjonal usikkerheit tilseier aktsemd i rentesettinga frå Noregs Bank, men aukande kapasitetsutnytting, inflasjon nær målet og ei svært svak krone tilseier at styringsrenta kan komme opp endå eit par kneppar her heime.

Det er ifølgje Nordeas rapport internasjonale forhold som skaper mest usikkerheit for norsk økonomi, og dei trekker fram kollaps i olje- og råvareprisar og stor finansiell uro som forhold som kan påverke Noreg kraftig.

At krona svekker seg på teikn til aukande frykt i marknadene, gjer at tydinga av usikre tider internasjonalt for norsk økonomi og norsk renter blir dempa, påpeikar Nordea.

