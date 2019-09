Søka i Jølstravatnet har ikkje gitt resultat

innenriks

Tidlegare søk i august med såkalla fjernstyrt ROV-ubåt avdekte det som etter alt sannsyn er bilen til den sakna mannen. Funnet vart gjort på om lag 170 meters djupne og nesten 700 meter ut frå land.

Politiet opplyser i ei pressemelding onsdag at dei ikkje kunne finne bilen då dei søkte tysdag på grunn av svært dårleg sikt i vatnet. Det vart gjennomført to dykk med ROV-ubåt i to timar på kvart søk.

Sjølv om ein veit kor bilen ligg, har det ikkje vore mogleg å få verifisert at den ligg der på grunn av siktforholda, skriv politiet i pressemeldinga.

(©NPK)