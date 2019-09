Semje om bymiljøpakke på Nord-Jæren

innenriks

I fleire månader har kommunane ikkje vorte samde om bymiljøpakken, men etter regjeringa sin bompakke som sørgde for at rushtidsavgifta blir fjerna, er det no lokal semje, melder Stavanger Aftenblad.

Bymiljøpakken Nord-Jæren omfattar 38 bommar rundt Sandnes, Stavanger og Sola.

Semja inneber mellom anna at rushtidsavgifta blir fjerna, kanskje allereie frå nyttår, og at elbilar må byrje å betale halv takst i bomringen.

I semja blir det understreka at nullvekstmålet skal bli nådd, og at det kan bli innført nye restriktive tiltak viss det viser seg at trafikken aukar.

Avtalen vart presentert av fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal (KrF), Stavanger-ordførar Christine Sagen Helgø (H), Sandnes-ordførar Stanley Wirak (Ap), Randaberg-ordførar Kristine Enger (Ap) og Sola-ordførar Ole Ueland (H) onsdag.

Med den semja kan Nord-Jæren gå inn i nye forhandlingar med staten.

Venstres fylkesordførarkandidat Kjartan Alexander Lunde er enormt skuffa over at rushtidsavgifta blir avvikla på Nord-Jæren.

– Det er heilt forferdeleg at Nord-Jæren-ordførarane samtidig tar bort elbilfordelar. Dette er eit dobbelttap for miljøet. Rushtidsavgifta har vore berebjelken i å nå målet om reduserte utslepp og nullvekst i biltransport, seier Lunde.

– Delen elbilar på Nord-Jæren er òg enno altfor låg til at det allereie skal bli innført halv avgift, seier Lunde.

