Tajik vil byte ut kommersielle sjukeheimar med ideelle

– Vi ser at anbodsprosessane er mest opptatt av pris, og at dei ikkje klarer å sjå tydinga av dei private ideelle som vil yte best mogleg velferd til brukarar. Kvar krone til dei ideelle sjukeheimane går til velferd for brukarane, seier nestleiar Hadia Tajik i Arbeidarpartiet til Vårt Land.

Tajik seier konsekvensen av forslaga hennar er at kommersielle aktørar kan forsvinne heilt nokre stader.

I neste bystyreperiode i Oslo går kontraktane til ni kommersielle sjukeheimar ut. Desse skal overtakast av ideelle aktørar eller av kommunen dersom Ap får det som dei vil.

Administrerande direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og handel, som organiserer fleire kommersielle sjukeheimsselskap, seier følgja av Tajiks politikk kan bli at kommersielle aktørar flyktar landet på grunn av usikre utsikter for kommersielle sjukeheimar.

– Driftsmarginane innanfor helsebasert omsorg og sjukeheimar er på 2 prosent. Det er heilt på grensa av det ein kan klare å drive med, seier Kaltenborn.

