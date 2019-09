Utbrot av farleg sjukdom for hundar i Oslo-området

innenriks

Sjukdommen viser seg gjennom blodig diaré og/eller oppkast og dessutan raskt forverra allmenntilstand, skriv dyreklinikkjeda AniCura i ei pressemelding.

Fleire av hundane har hatt eit sykdomsforløp på ned til 24 timar frå symptoma har dukka opp til døden hende.

Hittil kjenner dei til minst seks dødsfall som truleg står i samanheng med smitten. Mange hundar er lagt inn med liknande symptom.

Dei veit førebels ikkje om det er eit virus eller ein bakterie som forårsakar sjukdommen, men meiner den raske utviklinga kan tyde på at det er eit virus. AniCura undersøker no prøvar for å finne smittestoffet.

Dei smitta hundane har opphalde seg i område sentralt i Oslo, Iladalen, Frognerparken, Bygdøy og Vettakollen.

Kjeda oppmodar til å halde hundane unna parkar, hundjorder og store samlingspunkt med hundar i ein periode framover.

(©NPK)