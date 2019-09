Arkeologar har funne kjølen på Gjellestadskipet i god stand

innenriks

Kjølen har sleppt taket i bordgangen, og det er dermed uavklart korleis det har sett ut, seier Christian Løchsen Rødsrud frå Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo til NRK.

– Men treverket i kjølen er i så god stand som vi hadde håpt, og det betyr at det vil vere mogleg å grave ut delar seinare, seier Rødsrud.

Han er arkeolog og prosjektleiar for den historiske utgravingen ved skipet.

Ifølgje Rødsrud er dette ein type kjøl som dei ikkje kjenner frå før. Denne er heilt annleis enn kjølen frå både Oseberg- og Gokstadskipet.

– Det er ein spinkel, litt liten kjøl. Då kan vi byrje å spekulere i kva slags type fartøy dette har vore. At det har vore noko anna dei skipa, er i alle fall heilt sikkert, seier han.

Det er museet og Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune som står bak undersøkinga på Gjellestad-feltet. Denne starta 26. august og blir avslutta fredag 6. september.

Det er tidlegare funne til saman tre vikingskipsgraver her i landet. Det siste funnet var for over 100 år sidan, då Osebergskipet vart funne ved Tønsberg i 1904. Gokstadskipet vart funne ved Sandefjord i 1880, medan Tuneskipet vart funne ved Fredrikstad i 1867.