CO2-reinsing slit med imageproblem

Det byrja med middag ved det ærverdige representasjonsanlegget til regjeringa i Riddervolds gate onsdag kveld. Så heldt det fram i Operaen torsdag.

Det er EUs klimasjef Miguel Arias Cañete som er initiativtakaren bak høgnivåkonferansen som no har gått av stabelen i Oslo. Tema har vore innsatsen for å få på plass karbonfangst og -lagring, såkalla CCS, i både Noreg og andre europeiske land.

– Det som kan komme ut av dette, er at torsdag 5. september blir ståande som ein milepåle for arbeidet med CCS, seier ein fornøgd olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) til NTB.

Han meiner konferansen er ei stadfesting om at EU er samd med Noreg når det gjeld CCS.

– EU ser at dette er eit heilt nødvendig verktøy, seier Freiberg til NTB.

Tysk motstand

Men bildet er samansett. Ideen om å pumpe CO2-en ned igjen i jorda er ikkje like populær overalt.

I Tyskland vart det tidlegare foreslått å ta i bruk CCS for å reinse CO2-utslepp frå kolkraftverk. Den diskusjonen havarerte fullstendig, fortel Erika Bellmann i miljøorganisasjonen WWF i Tyskland.

– Det vart argumentert med at fordi vi skulle få CCS, så ville det ikkje bli nødvendig å bygge ut så mykje fornybar energi. I staden kunne vi halde fram med å halde kolkraftverka i drift og bygge nye kolkraftverk. Det var ein veldig kontraproduktiv argumentasjon, fastslår Bellmann.

– CCS fekk eit veldig dårleg rykte på denne tida. Folk steglar berre du nemner forkortinga, seier ho.

Vegskilje

I vår tok debatten ei ny vending. Tysklands statsminister Angela Merkel uttalte då at det vil bli heilt nødvendig med CCS viss EU skal bli klimanøytralt innan 2050.

Bellmann trur Merkels utspel kan bli eit vegskilje for tyskarane. Men det er framleis uklart kva for ei retning debatten vil ta.

Bekymringa er samansett. Eit viktig motargument har vore at bruk av CCS kan føre til at det blir investert mindre i fornybar energi og lågutsleppsteknologi, og at ein i staden berre held fram med å bruke fossile brensel som kol, olje og gass.

I tillegg har debatten vore prega av frykt for at den lagra CO2-en skal leke ut igjen.

Usemje i EU

Enkelte av medlemslanda i EU, mellom dei Luxembourg, har gått så langt som til å innføre lovforbod mot geologisk lagring av CO2.

Luxembourg sette seg òg på bakbeina då EUs medlemsland tidlegare i sommar skulle vedta ei felles erklæring om energipolitikk. Formuleringane til erklæringa om CCS måtte vatnast ut betydeleg før Luxembourg var villige til å godta dei.

EU-kommisjonen har for sin del stått fast på at CCS må til. Men potensialet er nok meir redusert i dag, blir det åtvara i EU-kommisjonens forslag til langtidsstrategi for klimapolitikken fram mot 2050.

Vil reinse industriutslepp

EU-kommisjonens bodskap er at det i dag verkar mindre aktuelt å byrje å reinse CO2 i stor skala frå kraftproduksjon. Men CCS kan framleis få ei rolle i industrien, til dømes for å fjerne CO2-utslepp frå produksjon av sement.

WWF i Tyskland støttar bruk av CCS på denne måten, opplyser Bellmann. Grunngivinga er at det rett og slett ikkje finst nokon annan måte å fjerne slike utslepp på.

– Viss vi meiner alvor med at vi skal nå null, er det enkelte utslepp som ikkje kan fjernast på nokon annan måte. Då treng vi CCS, seier ho.

