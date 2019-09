Dommen frå media: MDG trekte det lengste strået

innenriks

MDGs nasjonale talsperson Une Aina Bastholm får favorittstempelet av Bergens Tidendes tre kommentatorar som følgde TV 2s debatt i Bergen onsdag.

– Synest det var vanskelegare i dag enn det plar vere. Er freista til å dele sigeren mellom minst fire, noko som blir for feigt. Ropstad skilde seg ut, men snakka for lite til at han når opp. Eg seier Bastholm og Erna Solberg (H). Det må bli dei to samla sett for min del, konkluderer politisk redaktør Frøy Gudbrandsen i BT.

Også Dagbladet gir Bastholm skryt og trillar ein 4-ar på terningen. Ein 4-ar får òg Venstre-leiar Trine Skei Grande, Ap-leiar Jonas Gahr Støre og Solberg. Dagbladet meiner likevel dei to sistnemnde var best, sjølv om det ikkje vart nokon 5-ar på terningen.

– Jonas er god, men irriterande avbrytande. Erna er presis, men slapp og tilbakelent. Og dei var dei beste i kveld, skriv avisa.

God i starten

TV 2-kommentator Aslak Eriksrud gir Bastholm skryt for innsatsen hennar i første del av debatten som handla om bompengar.

– Eg synest Une Bastholm var soleklart best i den første delen. Ho var roleg, sindig og snakka ikkje for lenge, seier TV 2-kommentator Aslak Eriksrud.

Også Dagsavisens kommentator Hege Ulstein har same oppfatning.

– Bastholm gjorde det veldig godt i bompengedebatten i starten. Men skuledebatten viste at det ikkje er eit parti som har politikk på alle område, seier ho.

Ikkje samde

Ulstein skriv i ein kommentar etter debatten at ho meiner SV-leiar Audun Lysbakken var på heimebane, ikkje berre geografisk, men også i debatten. Ho meiner Lysbakken skåra alle måla i temaa miljø, skule og distriktspolitikk.

VGs dom er derimot at Siv Jensen var vinnaren den kvelden under TV 2s partileiardebatt i Bergen. Dei gir henne eit klart terningkast 5, mellom anna for at ho set Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum på plass i distriktspolitikken. Jensen var den einaste som fekk det høge terningkastet av VG. Solberg, Støre, Skei Grande, KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad og Lysbakken fekk alle terningkast 4 av avisa.

1-ar på terningen

Taparen meiner VG var leiaren for Folkeaksjonen nei til meir bompengar, Trym Helge Aafløy, som får 1-ar på treninga. Den oppfatninga er avisa ikkje åleine om. Aafløy kom knapt til orde, og når han først gjorde det, stod han fram som sint og sur og angreip dei etablerte politikarane for å drive skremselspropaganda, meiner avisa.

Også Dagbladet gir Aafløy ein 1-ar på terningen, mellom anna fordi han knapt tar plass og «høres mer ut som en innringer til Holmgang enn deltaker i debatten».

Ulstein i Dagsavisen meiner derimot at den store taparen i debatten var KrF-leiar Ropstad, ein nybyrjar som prøver å seie for mykje på for kort tid.

