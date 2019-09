Færre passasjerar reiste med Norwegian i august

innenriks

Totalt flaug 3.503.913 passasjerar med Norwegian i august, noko som er ein nedgang på 3 prosent frå august i fjor.

Norwegian framhevar likevel at dei tener meir per passasjer, og at fyllingsgrada i august var på 90 prosent, som er ein auke på 0,4 prosentpoeng.

– Trafikktala viser at flya er fullare, og at einingsinntektene er høgare. I tråd med strategien om å gå frå vekst til lønnsemd flatar veksten no ut. Vi er òg godt fornøgde med utsiktene for billettsalet framover, spesielt på interkontinentale ruter og i Norden, seier fungerande konsernsjef og finansdirektør i Norwegian, Geir Karlsen, i ei pressemelding.

Også i juni og juli opplevde Norwegian passasjerfall samanlikna med tilsvarande månader i fjor. Totalt har likevel passasjertalet auka med 1,7 millionar gjennom året, ein auke på 5 prosent.

Selskapet gjennomførte 99,4 prosent av dei planlagde flygingane i august, medan 76,2 prosent var i rute.

Norwegian skriv i pressemeldinga at dei oftare ikkje trefte rutetida på grunn av generelle sommarforseinkingar i europeisk luftrom som dei ikkje kunne gjere noko med. I tillegg har bruken av innleigefly gjort selskapet mindre punktleg.

(©NPK)