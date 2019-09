Fire år etter uførereforma er fleire uføre

innenriks

I opposisjon kritiserte Høgre-leiar Erna Solberg den raudgrøne regjeringa for å ikkje gjere nok for å bremse auken i talet på uføretrygda. Aftenposten skriv at heller ikkje Solberg-regjering har lykkast med dette, fire år etter uførereforma.

Avisa skriv at aldri før har så mange fått uføretrygd, at delen uføre kvinner aldri har vore så høg som no (12,2 prosent) og at delen uføre òg er i ferd med å nærme seg rekordåra 2003 og 2004. Då var delen var oppe i 10,4 prosent av alle i yrkesaktiv alder (18-67 år).

– Eg meiner at ein må vere klar over at å få ned veksten i talet på uføre, det tar lang tid, seier Solberg til Aftenposten.

Lyspunkta er derimot at færre går på arbeidsavklaringspengar (AAP), og det er ein nedgang i delen 100 prosent uføre blant nye uføre.

Statsministeren trur færre på AAP etter kvart vil påverke uførestatistikken positivt, sidan mange går rett frå AAP og over på uføretrygd. Høgre-leiaren seier òg det er lange og tunge prosessar, og at det ikkje er slik at sjølv om dei såg ein positiv trend for to år sidan, så ser ein eit kjemperesultat no.

(©NPK)