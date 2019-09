Fleire hundar døydde av ukjend sjukdom: Hundarrangement i Sør-Noreg blir avlyste

innenriks

Den ukjente hundesjukdommen får òg konsekvensar for Norske redningshundar (NRH), som hjelper til i leite- og redningsaksjonar. Organisasjonen ber hundepatruljar som deltar, vere forsiktige under søk i område der det ferdast andre hundar.

– Det kan i nokre tilfelle gjere at ein bruker lengre tid på å finne folk som er sakna, seier beredskapsleiar Stig Mebust til NRK.

NRH tilrår at alle treningar og samlingar i austlandsområdet denne veka blir avlyst på grunn av sjukdomsfaren.

I Telemark skulle dei eigentleg ha ei samling i Bø i helga. Denne er no avlyst, ifølgje NRK. Det same gjeld arrangement både i Valdres og Østfold.

– Dramatisk

Også Hundeløpet Vom Dogrun, som skulle vorte halde i Tønsberg i dag, har vorte avlyst.

Dette er i tråd med Mattilsynets tilråding til hundeeigarar om å avgrense kontakten mellom hundar.

Drøbak Hundeklubb avbryt alle treningar etter virusutbrotet i Oslo, ifølgje Akershus Amtstidende.

Hundklubben har 260 medlemmer. I helga hadde dei eit konkurransestevne i Frogn, der mange av hundane var frå Oslo.

– Det er ganske dramatisk. Vi er frykteleg bekymra for kva dette kan vere, seier Eva Tønnessen i Drøbak Hundeklubb.

Tilfelle over heile Austlandet

Ifølgje Norsk Kennel Klub er det påvist sjukdomstilfelle på Hamar, Tynset, Moss, Hønefoss og Lørenskog, i tillegg til Oslo-området.

Smitten kan òg ha komme til Trondheim.

Klinikkleiar Iselin Solnes ved Evidensia Trondheim Dyresykehus stadfestar overfor Adresseavisen at ein sjuk hund hos dei no blir sjekka for smitten.

– Vi trur i utgangspunktet ikkje det er det same det er snakk om her, sidan det verkar mindre akutt enn det vi har høyrt om frå Oslo, men vi vil alltid vere på den sikre sida, seier Solnes.

Fleire døde

Det finst inga felles oversikt over sjukdomstilfella, men det blir antatt at minst 20 hundar er døde så langt, opplyser veterinær og kommunikasjonsansvarleg Sasja Rygg hos veterinærkjeda Anicura i ei pressemelding.

Det er uklart kva for eit virus eller bakterie som forårsakar sjukdommen. Prøvar blir no tatt for å avdekke kva for eit smittestoff det er snakk om.

– Det er derfor for tidleg å seie om det er nokon samanheng mellom desse tilfella. Likevel er det fleire likskapstrekk som gjer at vi tilrår hundeeigarar over heile landet til å ta forholdsreglar, seier Rygg.

Blodig diaré

Seksjonssjef Ann Margaret Grøndahl i Mattilsynet seier til VG at dei førebels har informasjon om at sju hundar kan ha døydd av sjukdommen, men ifølgje Anicura kan altså omfanget vere langt større.

Sjukdommen vart først oppdaga i Oslo-området.

– Symptoma for denne alvorlege sjukdommen er blodig eller sprutande diaré, oppkast og raskt svekt allmenntilstand. Oppdagar du desse symptoma, oppmodar vi hundeeigarar til å kontakte veterinær snarast, seier Rygg.

Råd til hundeeigarar etter sjukdomstilfelle

* Avgrens nærkontakt med andre hundar.

* Ikkje la hunden helse på andre hundar på tur.

* Unngå at hunden snuser mykje i grøfta der andre hundar har vore.

* Dra raskt til veterinæren viss du oppdagar blodig eller sprutande diaré, oppkast og raskt svekt allmenntilstand hos hunden din.

* Følg vaksinetilrådingane veterinæren gir. Parvoviruset kan til dømes gi alvorleg tarmbetennelse.

* Store samlingar som utstillingar og dressurkurs, bør bli unngått, eller gjennomført på ein måte som gjer at kontakten mellom hundane blir avgrensa

* Ring veterinæren før du tar med deg hunden din til klinikken.

Kjelde: Anicura, Mattilsynet

(©NPK)