Hoffet braut lova då dei kjøpte inn målartenester, meiner Klagenemnda

I desember 2016 kjøpte hoffet inn målartenestene utan å legge ut oppdraget. Det braut med reglane for offentlege innkjøp, har Klagenemnda for offentlege anskaffingar (KOFA) konkludert.

Hoffet har hevda at denne lova ikkje omfattar dei, men det meiner altså KOFA er feil, ifølgje VG.

Saka vart klaga inn av dåverande Dagbladet-journalist Eiliv Frich Flydal.

Hoffsjef Gry Mølleskog beklagar hendinga i ei pressemelding.

– I 2004 vedtok Det kongelege hoffet at dei som hovudregel skal følgje innkjøpsreglane når vi gjer innkjøp. Innkjøpet var ikkje i tråd med vår innkjøpspolitikk. Det beklagar vi, seier Mølleskog.

Ved det aktuelle innkjøpet vart det halde ein konkurranse mellom tre bestemte leverandørar, men konkurransen vart ikkje kunngjort på Doffin, den nasjonale kunngjeringsdatabasen for offentlege innkjøp, opplyser Mølleskog.

Ho seier at hoffet har gjort ein gjennomgang av innkjøpsrutinane dei siste åra. Det er vedtatt at det skal bli gjennomført konkurranse for innkjøp med ein verdi over 100.000 kroner.

Innkjøp med ein verdi over 1,3 millionar kroner skal kunngjerast, opplyser Mølleskog.

Hoffet skal no gå nærare gjennom avgjerda frå KOFA og vil innleie ein dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om oppfølging av avgjerda.

