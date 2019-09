Knivskarp kamp om ordførarstolane

innenriks

– Det ser ut til at det er store omveltingar på gang, seier forskingsleiar Dag Arne Christensen ved forskingsinstituttet Norce i Bergen til NTB.

Men akkurat korleis Ordførar-Noreg vil sjå ut etter valet, er det ingen som tør spå før valresultatet er klart. I mange kommunar må fleire parti styre saman, og ordførarkjedet er blant tinga som blir lagde i potten når oppgåver og verv skal bli fordelt.

– Dette er ikkje eit parlamentarisk system, og det er ikkje gitt at det største partiet får ordføraren, seier Christensen.

Brakval for Sp

Det har lenge vore kjent at Senterpartiet ligg an til å gjere eit brakval. I Nord-Noreg kan 38 av 80 kommunar bli firkløvergrøne etter valet, ifølgje ein analyse som valforskar Jonas Stein ved Universitetet i Oslo har utført for VG.

Lokalt kan partiet samarbeide både til høgre og til venstre. Dermed kan det vere mange ordførarkjede å hente.

– I slike forhandlingar har Sp tradisjonelt vore gode, seier Christensen.

Han peikar på at ordførarkjedet både er symboltungt og gir makt.

– I Noreg er det få heildagspolitikarar blant lokalpolitikarane. Mange stader er ordføraren den einaste, seier han.

Høgre slit

I det førre kommunevalet i 2015 vart Høgre den store ordførartaparen og mista 45 ordførarar, mellom anna i Oslo, Bergen og Tromsø. Sidan Erna Solberg kom til makta i 2013, har Høgre gått frå å ha nær 28 prosent av ordførarane til drygt 17 prosent.

I dag har partiet 74 ordførarar, men kan komme til å tape i Stavanger, der 24 år med Høgre-styre kan bli brote. I nord kan Høgre tape fire kommunar til Sp.

Derimot er det duka for valthriller i Bergen, der Høgre kan komme til makta igjen dersom dei greier å samle Frp, bompengepartiet FNB og dessutan nokon av dei mindre partia på si side.

Ap-æra over

Også Aps æra som ordførarpartiet i landet kan vere over. Etter kommunevalet i 2015 enda 203 ordførarkjede rundt halsen på Ap-politikarar – 46 fleire enn i den førre valperioden og ei mengde ein måtte heilt tilbake til 1987 for å finne maken til.

Med bratt nedtur på meiningsmålingane ligg Ap an til å tape mange av dei, særleg til Senterpartiet. I 20 av kommunane som Sp ser ut til å kapre i Nord-Noreg, har Ap til no hatt ordførarvervet, blant desse Karasjok, Balsfjord, Målselv og Nesna.

Også i tradisjonelle Ap-bastionar som Årdal og Stange, der Ap i sistnemnde har hatt ordførarvervet i snart 100 år, kan stå for fall, med eit Sp som fossar fram.

– Det vil jo vere dramatisk, seier Christensen.

Ei trøyst for Ap er at dei raudgrøne ser ut til å behalde makta i Oslo, Trondheim og Tromsø. I Tromsø har likevel SV styrkt seg kraftig og er no jamstor med Ap på dei siste målingane – noko som har ført til krav frå SV om ordførarvervet.

Frp mot katastrofe

Ap kan òg kapre ordførarar frå Frp, som verkeleg har grunn til å sveitte i forkant av valet. Interne konfliktar og bompengeopprør kan føre til eit katastrofeval for Frp, særleg i storbyane.

Partiet fekk berre fem ordførarar etter valet i 2015, og ser ut til å behalde vervet i det tidlegare «utstillingsvindauget» Os, som har vorte slått saman med Fusa til Bjørnafjorden. Men både i Ullensaker, Lindesnes (tidlegare Mandal) og på Hvaler ligg det an til knivskarp kamp med Ap om ordførarvervet.

