NRK-sjefen var ikkje informert om valeksperiment

innenriks

– Nei, eg visste ikkje om akkurat det stuntet. Eg er ikkje inne i kvart enkelt program. Dette var planlagt i lang tid, og NRK-sjefar har vore involverte, sa kringkastingssjefen i Nyheitsmorgon på NRK, ifølgje Dagbladet.

Eriksen seier at NRK no skal evaluere saka.

– Det er openbert at metoden er kontroversiell, og vi skal evaluere han. Dagen etter er det mogleg å reflektere litt. For når dette programmet blir sendt om nokre månader, vil intensjonen og metodikken blir diskutert på ein annan måte. Vi har ikkje for lite demokratirefleksjon i Noreg, vi bør ha meir, sa han vidare.

Onsdag vart det kjent at NRK-programmet Folkeopplysningen i eit halvt år har prøvd å manipulere elevar ved Lillestrøm vidaregåande skule til å stemme på Senterpartiet under skulevalet.

Onsdag morgon, dagen etter skulevalet, avslørte rektor Øivind Sørlie og programleiar Andreas Wahl stuntet overfor elevane.

Då nyheita vart kjent, vart NRK møtt med massiv kritikk frå fleire hald. Mellom anna gjekk ei rekke ungdomsparti ut mot statskanalen, medan statsminister Erna Solberg (H) meiner NRKs truverd kan ha vorte sett på spel. Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund er kritisk til bruken av skjult identitet i eksperimentet.

(©NPK)