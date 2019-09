NVE: Veslemannen rører seg nær 70 centimeter i døgnet

innenriks

Det ustabile fjellpartiet rører seg no 60 til 70 centimeter i døgnet i den øvre og midtre delen, medan rørslene er på 40 centimeter per døgn i den nedre delen, ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Sivilforsvaret har registrert mange steinsprang i samband med at rørslene auka frå klokka 1.30 i natt. Det er meldt meir nedbør utover dagen. Det er no 0 grader på Mannen, og noko av nedbøren kjem som snø, opplyste NVE torsdag formiddag.

Onsdag kveld var rørslene på om lag 15 centimeter i døgnet i nedre del og rundt 30 centimeter i øvre del.

Farenivået for Veslemannen har vore raudt, som er høgaste nivå, sidan fredag 30. august. Bebuarane under fjellpartiet vart då evakuerte for 16. gong. Rørslene i fjellet har auka jamt den siste veka.

Ingen tog får passere i området som følgje av rasfaren, og Raumabanen er stengd for trafikk mellom Bjorli og Åndalsnes, opplyser Bane Nor.

