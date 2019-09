Tre av fire partikroner i fjor kom frå skattebetalarane

innenriks

Det utgjer 76 prosent av dei totale partiinntektene som var på 672 millionar kroner i fjor, ifølgje Statistisk sentralbyrå.

Arbeidarpartiet fekk mest i offentleg støtte med 154 millionar kroner, følgt av Høgre med 120 millionar kroner. Dette var òg dei to partia som fekk flest stemmer ved stortingsvalet i 2017, med høvesvis 27,4 og 25 prosent av stemmene.

428 millionar kroner av den offentlege støtta består av statleg grunn- og stemmestøtte. Rammene for den statlege støtta blir bestemt årleg av Stortinget. Fordelinga mellom partia er i hovudsak avhengig av mengda stemmer ved siste val, det vil seie det siste kommune- og fylkestingsvalet for kommune- og fylkespartiledda, og sist stortingsval for sentralorganisasjonane.

Partia rapporterte òg inn nesten 44 millionar kroner i bidrag frå ulike givarar i 2018. Det er ein nedgang på 55 millionar kroner frå valåret 2017, men det er òg 7 millionar kroner mindre enn det førre mellomvalåret i 2016.

Arbeidarpartiet fekk klart mest i bidrag frå organisasjonar i arbeidslivet, med 9,4 millionar kroner, medan Høgre fekk mest i bidrag frå kommersielle føretak, med 4 millionar kroner.

(©NPK)