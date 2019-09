123 bilbrannar kan vere påsette i Oslo sidan 2017

innenriks

Den siste tida har media omtalt ei rekke bilbrannar i Oslo. Seinast natt til fredag brann det i to bilar i Gamlebyen. Politiet mistenker at brannane er påsette.

No kjem det fram at det frå starten av 2017 til 1. april i år har vore 123 bilbrannar i Oslo som politiet trur kan vere påsette.

Det skriv justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr (Frp) i eit svar på eit skriftleg spørsmål frå Arbeidarpartiets Jan Bøhler.

Ein tredel kan vere påsett

I august bad Bøhler statsråden om ei oversikt over kor mange bilbrannar politiet har etterforska i 2017, 2018 og 2019, og ei oversikt over kor mange saker som er oppklarte, og kor mange gjerningspersonar som er tiltalte og eventuelt dømde.

I svaret sitt skriv justisminister Kallmyr:

– I 2017 vart det registrert 153 bilbrannar, av dei kan 62 vere påsette. I 2018 er det registrert 186 bilbrannar, av desse kan 53 vere påsette. For 2019 finst det berre tal for perioden 1. januar til 1. april. Det er registrert 21 saker, av dei kan 8 vere påsette.

Statsråden understrekar at det ikkje finst eigne statistikkgrupper for bil- og garasjebrannar i straffesaksregisteret til politiet, og tar òg atterhald om ulik registreringspraksis.

– Det blir antatt at ein tredel av bilbrannane kjem av tekniske årsaker, ein tredel forsikringssvindel, og den siste tredelen påsett som truslar eller skadeverk, skriv Kallmyr.

Dei fleste sakene blir lagde bort

Justisministeren har ikkje hatt tid til å finne ut kor mange av brannane som er oppklarte, og kor mange som er tiltalte og dømde.

– Det eg kan seie er at Politidirektoratet oppgir at det generelt er utfordrande å oppklare bilbrannar. Mangel på bevis medfører at dei fleste sakene blir lagde bort på grunn av ukjend gjerningsperson. Det er sjeldan at politiet har tekniske spor som kan knyte ein konkret gjerningsperson til åstaden, skriv Kallmyr.

