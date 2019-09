40 personar døydde i drukningsulykker i sommar

innenriks

– Drukningstalet frå i sommar er dessverre like høgt som i fjor. Vi oppmodar alle ordførarar og kommunar til å setje drukning på agendaen og finne gode tiltak for å førebygge drukningsulykker lokalt, seier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

13 personar omkom i drukningsulykker i august. I juni mista ni personar livet som følgje av drukning, og i juli låg talet på 18.

Lind meiner kommunane allereie no bør ta tak i drukningsforebyggande arbeid.

– Allereie no i haust kan kommunane legge til rette for at skulane kan ha svømme- og livredningsopplæring ute. Dette gir elevane erfaring med kaldt vatn, å komme seg på land på glatte steinar, straum og bølgjer.

Lind påpeikar at 25 av 68 drukningsdødsfall så langt i år har skjedd etter fall frå land eller brygge. Åtte ulykker har skjedd under bading.

Av dei 13 drukningsdødsfalla i august, omkom seks menn frå fritidsbåt, inkludert ei kajakkulykke. Så langt i år har 22 personar drukna frå fritidsbåt. Det er tre fleire enn i heile 2018.

Av dei 68 personane som har drukna så langt i år, er 60 menn.

