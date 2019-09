Auke i passasjertrafikken for SAS i august

innenriks

– I sommarhøgsesongen, som inkluderer august, auka talet på passasjerar samanlikna med i fjor. Eg er glad for at det iherdige arbeidet medarbeidarane våre utfører, gjer at vi har kunna halde oppe ein høg operativ kvalitet også i august, seier SAS-sjef Rickard Gustafson i ei pressemelding.

Trafikktala for august viser at SAS auka den totale kapasiteten sin med 1 prosent, medan talet på passasjerar auka med 0,4 prosent. Det er særleg innanriksflygingar og flygingar mellom dei skandinaviske landa som aukar, medan etterspurnaden på dei interkontinentale rutene har vore lågare. Noko av grunnen er den politiske uroa i Hongkong, og dessutan ein lågare etterspurnad etter fritidsreiser i Nord-Amerika, ifølgje selskapet.

Samtidig auka innteninga per passasjerkilometer med 5,2 prosent til 0,94 svenske kroner.

Selskapet gjennomførte 99,5 prosent av dei planlagde flygingane i august, og 81,9 prosent av flya landa innanfor 15 minutt av oppsett tid.

– Ser vi framover, ser vi ein god etterspurnad i mengde tingingar samanlikna med i fjor, seier Gustafson.

(©NPK)