Bandidos-topp Lars Harnes arrestert av politiet

– Politiet prøvde å møte Harnes med eit handtrykk, men han avslo høfleg. Arrestasjonen gjekk roleg, seier Harnes' forsvarar, advokat Øyvind Bratlien, til TV 2.

I midten av januar vart Harnes frifunnen for drapsforsøk på Imran Saber og lauslaten etter tre år i varetekt, men i juni vedtok Høgsterett å oppheve dommen frå lagmannsretten.

Fleire gonger sommaren 2015 var Lars Harnes på besøk i garasjen til Imran Saber på Oslos austkant. Harnes var kledd i nylon frå topp til tå, skauta mellom klesplagga var teipa saman, han hadde på seg finlandshette og hjelm og var væpna med lyddempa pistol. Til slutt valde politiet, som spana på besøka, å arrestere, sikte og seinare tiltale Harnes for forsøk på drap.

Påtalemakta godtok at bevisa for skuldinga om drapsforsøk ikkje var gode nok, men aktor meiner at dei mange garasjebesøka burde vore nok til å dømme han for forsøk på grove truslar mot Imran Saber. Derfor vart saka anka.

Statsadvokat Geir Evanger stadfestar overfor TV 2 at Harnes er arrestert, og at dei har valt å gjere dette fordi politiet ønsker å halde han fengsla fram til rettssaka. Han stadfestar òg at Lars Harnes ikkje er sikta for nye alvorlege forhold.

Harnes skal etter planen bli framstilt for varetektsfengsling fredag. Det er ikkje kjent når trusselsaka kjem opp.

