E. coli-utbrot har gjort fem personar sjuke

innenriks

Fire av dei har fått den alvorlege nyresjukdommen hemolytisk uremisk syndrom (HUS), melder Folkehelseinstituttet. Pasientane, eitt barn og fire personar over 70 år, bur i Hordaland, Aust-Agder, Trøndelag og Hedmark.

Det er påvist bakteriar med lik DNA-profil hos tre av personane, medan dei to siste tilfella ikkje er ferdig analyserte. Lik DNA-profil kan vere teikn på at personane er smitta av éi felles smittekjelde.

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetenesta, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientane kan ha vorte utsett for ei felles smittekjelde. Det er gjennomført intervju med pasientane og tilsyn av serveringsstader og institusjonar for å avdekke ei mogleg smittekjelde.

– Etterforskingsarbeid kan vere komplisert og ta tid, og i mange saker vil ein ikkje klare å finne smittekjelda eller avklare om det dreier seg om ei felles kjelde, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

(©NPK)