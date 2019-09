Geologane gjer seg klar for synfaring av Veslemannen

innenriks

Sjølv om situasjonen i fjellpartiet har minka noko på fredag morgon, er det framleis rørsle og steinsprang i området.

– Det er rolegare enn kva det var og det har minka noko gjennom natta, men det er framleis rørsle og sprang, stadfestar vakthavande meteorolog Ingrid Skrede i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB like etter klokka 5.

Berre frå klokka 23 torsdag kveld til klokka 4.45 tidleg fredag morgon vart det registrert heile 24 ras, ifølgje ein fersk rapport frå Sivilforsvaret.

Farenivået for fjellpartiet har vore raudt sidan fredag 30. august. Nedbør er årsaka til at rørslene har auka i dagane etter.

Torsdag gjekk det ei rekke større og mindre skred frå fjellpartiet, før det kraftigaste skredet gjekk ved 21-tida. Grunna nattemørket har NVE førebels ikkje full oversikt over omfanget, men meiner det er det største raset sidan målingane starta hausten 2014.

– Vi veit at det er spiret som har rasa ut. Det såg vi på kamera torsdag kveld, seier Skrede.

Geolog Lars Harald Blikra anslår overfor NRK at det kan ha rasa ut mellom 50.000 og 100.000 kubikkmeter med masse.

Det er ifølgje VG registrert ristingar frå skredet heilt frå Trondheim til Bergen.

Kartlegging

Fredag startar kartlegginga.

– Vi vil starte med å sjå på webkamera når det blir lyst for å sjå kor mykje som har rasa og om det framleis er aktivitet i området. Vidare vil vi prøve å fly ein drone over staden for å ta bilde og dokumentere skredet, fortel Skrede til NTB.

Geologane som skal synfare staden kjem frå Trondheim. Det vil derfor ta litt tid før dei er på plass fredag. Fordi det framleis er rørsle er det usikkert om det er trygt for geologane å ta seg fram til staden.

– Vi kjem nok ikkje til å gå ned i området, men det er mogleg vi går til toppen og ser ned. Slik som det er no er det ikkje forsvarleg å gå ned i området, seier Skrede.

Letta

Ordførar Lars Olav Hustad i Rauma uttalte torsdag kveld til VG at innbyggjarane no kan føle seg letta etter fem krevjande år.

– Dette er først og fremst ein stor dag for dei som endeleg skal få fred, seier han og la til at han er glad for at dette kan bety slutten på dei mange evakueringane.

– Det kan hende det har gått så store massar at det ikkje lengre er fare for hus og jernbane, og då kan dei nok føle seg letta. Men først må vi avklare kva som har rasa, seier Skrede.

Langvarig

Sidan 2009 har fjellet vore overvaka kontinuerleg i eit forsøk på å føreseie når det kom til å rase. Hausten 2014 vart bebuarane på nedsida av fjellet evakuert for første gong, noko som har gjentatt seg ei rekke gonger i dei følgjande åra. Geologane har frykta at det store raset skulle gå, men kvar gong har aktiviteten i det ustabile fjellpartiet roa seg.

Det har vore ei rekke små og noko større steinsprang ved Mannen opp gjennom åra. I 2017 vart det gjort forsøk frå NVEs side på å provosere fram eit ras ved å pumpe vatn inn i fjellet. Forsøket var resultatlaust.

I tillegg til at fleire husstandar har vore trua av dei urolege steinmassane, har òg Raumabanen og europaveg 136 gjennom dalen vore utsett.

