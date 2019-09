Ingen angrerett ved valet – førehandsstemma er endeleg

innenriks

Etter NRKs «fake news»-stunt i Lillestrøm har kritikarar påpeika at folk kan ha førehandsstemt og valt parti på bakgrunn av falsk informasjon.

Så langt er det ingen teikn til at dette har skjedd, men i eit tenkt tilfelle ville det ikkje ha vore mogleg å gjere om på førehandsstemma.

– Nei, ein kan ikkje trekke ei førehandsstemme. Ho er endeleg, slår avdelingsdirektør Siri Dolven i Kommunaldepartementet fast.

– Svært arbeidskrevjande

Fram til 1995 var det faktisk mogleg å få annullert førehandsstemma og stemme på nytt, men ved valet i 1997 var det slutt på den ordninga.

– Det var svært arbeidskrevjande for kommunane å handtere, samtidig som det var veldig få som nytta seg av det. Derfor vart moglegheita fjerna. Det gjorde òg at ein kunne telje og godkjenne førehandsstemmene på eit tidlegare tidspunkt og sleppe å vente til etter vallokala var stengde på valdagen, seier Dolven til NTB.

Men, det finst rett nok ei lita moglegheit.

– Veljarar som meiner det har skjedd feil i førebuing og gjennomføring av valet, kan klage på det til Kommunaldepartementet fram til sju dagar etter valet, seier Dolven.

Gjennomgang av lovverket

Avdelingsdirektøren vil ikkje seie noko om korleis ei klage knytt til falske nyheiter ville vorte vurdert. Men i ytste konsekvens kan feil i valgjennomføringa føre til at alle i den aktuelle kommunen må stemme på nytt.

– Viss det har oppstått ein feil som ikkje lèt seg rette, som har hatt innverknad på fordeling av mandata, kan det gi grunnlag for attval, forklarer ho.

Departementet har allereie jobba mykje med korleis ein handterer falske nyheiter, og ein skal ikkje sjå bort frå at valreglementet kan bli endra for å ta omsyn til desse utfordringane.

– Vi ser på kva vi kan gjere for å hindre at slikt skal skje. I tillegg har vi eit lovutval som skal gi framlegg til ei ny vallov, som skal gjelde frå 2025. Det kan hende dei kjem med framlegg som vi skal følgje opp, seier Dolven.

Slik blir valet gjennomført

Til saman 2.037 vallokale er opne på valdagen måndag 9. september. 154 kommunar har òg val på søndag.

* Opningstidene varierer frå stad til stad, men alle må stenge seinast klokka 21.

* Førehandsstemming har vore mogleg frå 12. august og blir avslutta 6. september. Dersom ein på valdagen ikkje er i den kommunen der ein er manntalsført, må ein førehandsstemme.

* 4.2 millionar personar har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalet. Det er cirka 180.000 fleire enn ved valet for fire år sidan.

* Ved førre kommunestyre- og fylkestingsval var valdeltakinga 60,2 prosent. 2,4 millionar veljarar stemte i 2015. Av desse var det 585.250 personar som førehandsstemte.

* I vallokalet blir legitimasjon kontrollert, og veljaren blir kryssa av i manntalet før eller etter at han/ho blir vist til båsen med stemmesetlar. Dei sammenbretta stemmesetlane blir stempla av ein funksjonær før veljaren legg dei i urna.

* Det er mogleg å stemme blankt, og desse blir registrerte som gitte stemmer (deltaking), men ikkje talt med i totalresultatet. I 2015 vart det gitt 15.474 blanke stemmer, medan 3.271 stemmer vart forkasta.

* Når vallokalet blir stengt, blir stemmene talde opp. Praksisen er litt ulik frå stad til stad. Nokon stader, som i Oslo, blir stemmene som er gitt på valdagen, fordelt på parti og talt opp i vallokalet. Resultatet blir rapportert inn frå vallokalet. Deretter blir stemmene sende til kommunevalstyret der dei blir talde endå ein gong. Når all oppteljing er ferdig, vil kommunen gjere valoppgjer for kommunestyrevalet.

* Andre kommunar kontrollerer berre at mengda stemmer i urna er den same som talet på kryss i valmanntalet, før stemmene blir sende til kommunevalstyra for førebels oppteljing. Her blir dei talde to gonger. Etter at oppteljinga av kommunestyrevalet er ferdig, vil kommunen gjere valoppgjer for kommunestyrevalet. Deretter blir stemmene til fylkestingsvalet sendt til fylkesvalsstyra, som kontrolltel og gjer valoppgjer for fylkestingsvalet

* Om lag halvparten av kommunane har maskiner til å telje stemmene. Den første oppteljinga av stemmene må skje for hand for å sikre at veljarane har tillit til at valresultatet er korrekt.

* Førehandsstemmene blir sende til kommunane fortløpande. Dei fleste blir derfor talde måndag. Stemmer gitt på torsdag og fredag kan likevel vere framme i kommunen tysdag ettermiddag, og blir talde då.

* Stemmene blir rapporterte inn til Valdirektoratets valadministrasjonssystem (EVA).

