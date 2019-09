Leitar breitt etter årsaka til ukjend hundesjukdom

innenriks

Førebels er tre hundar obduserte. Ifølgje NRK har Mattilsynet registrert mellom 30 og 40 sjukdomstilfelle.

Fleire hundar som har hatt liknande symptom, er døde, men førebels kan ingen svare på om det er ein samanheng mellom dødsfalla og kva som er årsaka til sjukdommen.

Det siste døgnet er det registrert nye sjukdomstilfelle i Trøndelag, Rogaland og Sogn og Fjordane, ifølgje NRK.

Sjukdommen vart først oppdaga i Oslo-området. Det har etter dette vorte meldt om tilfelle over store delar av Austlandet.

Ver obs!

Dei sjuke hundane har blodig diaré, redusert allmenntilstand og kastar opp. Hundeeigarar bør kontakte veterinær dersom hunden deira har desse symptoma.

Både Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Veterinærhøyskolen og andre dyresykehus jobbar for å finne årsaka.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) har bedt Mattilsynet om å halde henne kontinuerleg orientert, stadfestar ho til NTB.

Undersøkingane så langt har ikkje gitt endelege svar. Mattilsynet undersøker mellom anna om hundefôr kan vere årsaka.

– Vi held alle moglegheiter opne og ser naturleg nok òg på denne moglegheita, seier pressevakt Lars Skjegstad i Mattilsynet til NTB.

Sjekkar fôr

Veterinærhøgskulen ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) har hatt om lag 20 hundar med sjukdomssymptoma dei siste to vekene, ifølgje VG.

NMBU har henta inn opplysningar om kva slags fôr og godbitar dei har fått, for å sjekke om det finst nokon felles faktorar.

– Vi har førebels ingen indikasjonar på dette, og det er mødesamt arbeid, seier Ellen Skancke i NMBU.

Dei kan per no verken sjå bort frå at sjukdomsårsaka finst i fôret eller godbitar, etter at sjukdommen er smittsam.

Kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas i Veterinærinstituttet påpeikar at det ikkje nødvendigvis er éi årsak til sjukdommen, sjølv om symptoma er like.

– Det kan vere ein såkalla cocktail der fleire ting slår inn samtidig. Det er derfor vanskeleg å spore. Det er ikkje gitt at det er éi årsak, seier han til NTB.

Kan vere tarminfeksjon

Dyreklinikken Sør, som held til i Arendal, opplyser på nettsidene sine at det dreier seg om eit utbrot av hemoragisk gastroenteritt, eller blødande mage-tarm infeksjon.

– Dessverre er det lite kjennskap til kva som forårsakar denne tilstanden, men dette er noko vi i alle fall her på klinikken ser med jamne mellomrom, mest på haust og vårparten når det er vått ute, opplyser dei.

– I Oslo området er det dessverre fleire som har døydd trass i intensivbehandling, noko som dessverre skjer ved slike sjukdomstilstandar, opplyser dei vidare.

Haukaas i Veterinærinstituttet seier at årsaka kan ligge i naturen, men understrekar at dei held alle moglegheiter opne.

– Det kan ha samanheng med at det har vore mykje regn i det siste og vore vått ute, seier han.

Håper på svar over helga

Det er uklart kva som er årsaka til sjukdommen, og veterinærane har gått svært breitt ut når dei har tatt prøvar. Derfor tar det tid å få svar, opplyser Haukaas.

Truleg må dei vente til over helga før dei har fått svar på nok prøvar til at det er mogleg å seie noko om ei årsak og ein eventuell samanheng mellom sjukdomstilfella.

– Vi får truleg nokre svar i dag, fredag, men eg trur ikkje dei vil kaste så mykje lys over dette, seier Haukaas.

