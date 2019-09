Ny undersøking: Mange opplever klimaendringar i eigen kommune

innenriks

Undersøkinga er gjennomført av IPSOS på oppdrag for Nordisk Miljømerking.

I tillegg til høgare temperaturar og mindre snø, inngår òg endringar i kva tid årstidene startar og kor lenge dei varer blant faktorane flest merkar seg.

Samtidig svarer fleire at dei har erfart ekstreme naturhendingar som dei meiner er ein konsekvens av klimaendringar. 18 prosent oppgir dei har observert fleire eller kraftigare skog- og lyngbrannar, og like mange har observert fleire eller sterkare stormar eller orkanar. 12 prosent oppgir at dei har observert flaum.

– Mange opplever no klimaendringar på kroppen, og det fører til at folk bekymrar seg. Det som er viktig no, er å vise folk at det er mogleg å gjere noko for å stoppe den negative utviklinga, seier marknads- og kommunikasjonssjef Anne-Grethe Henriksen i Svanemerket.

Undersøkinga viser at 23 prosent meiner klimaendringar og global oppvarming er naturlege endringar, og ikkje ein konsekvens av menneskeleg aktivitet. Samtidig er dei aller fleste, tre av fire, opptatt av kva dei personleg kan gjere for å ta vare på miljøet. To av tre, 62 prosent, er òg redde for at vi er på veg mot ein miljøkatastrofe dersom vi ikkje endrar vanar raskt.

Den yngste aldersgruppa av dei som har deltatt i undersøkinga, 16 til 29 år, skil seg ut med det dei har gjort for å redusere si eiga belasting på miljøet dei siste to åra. 38 prosent har redusert kjøtforbruket sitt og 26 prosent har unngått å flyge når det var andre transportmoglegheiter tilgjengeleg.

