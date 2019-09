Ordførar i Rauma letta over Veslemannens fall

innenriks

Han er letta og glad over at sagaen om Veslemannen omsider er over etter fem krevjande år. Torsdag kveld tok han sjølv turen opp til Marstein for å sjå fjellet falle. Då vart han nærast rørt til tårer

– Det var spesielt å stå der i går kveld, medan fjellet buldra og braka i bakgrunnen. Dette vil bety mykje for samfunnet vårt, seier han.

– Set punktum

Det etterlengta raset starta torsdag med ei rekke større og mindre skred frå fjellpartiet, før det kraftigaste skredet gjekk ved 21-tida. Mellom klokka 23 torsdag kveld til klokka 4.45 fredag morgon vart det registrert ytterlegare 24 ras, ifølgje ein rapport frå Sivilforsvaret.

Fredag skal geologar frå Trondheim starte arbeidet med å kartlegge omfanget av raset.

– Det er all grunn til å tru at dette set punktum for sagaen om Veslemannen. Men no må vi vente og sjå kva geologane seier, seier Hustad.

Evakuert 16 gonger

Sidan 2014 har folk i området vore nøydde til å evakuere heimane sine 16 gonger. I tillegg har togtrafikken på Rauma-banen vore innstilt ei rekke gonger, og i fjor måtte all godstrafikk flyttast over på veg på grunn av alle forstyrringane.

– Eg har stor tru på at godstrafikken no vil komme på sporet igjen, bokstaveleg talt, seier Hustad.

Ordføraren har ikkje tal på kor mange gonger Mannen og Veslemannen har vore tema på møte i kommunen eller kor mange gonger han har sete i telefonen med NVE og geologane.

Invitert på middag

– Eg tør ikkje tenke på kor mange timar vi har lagt ned i dette. Men det viktigaste no er at folk kan flytte tilbake, seier Hustad. Han skal fredag ta ein runde med dei evakuerte innbyggarane under Veslemannen.

– Du har invitert på femretters middag med fri bar?

– Haha! Det med fri bar var det VG som fann på. Men vi i kommunen synest dei fortener ein betre middag og ei markering av at dette no er over, seier han.

