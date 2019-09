Politiet vil destruere eksplosiv i Stavanger

innenriks

– Nabohus blir evakuerte med omsyn til tryggleiken, og det vil deretter bli gjort ein kontrollert destruksjon i formiddag. Det aktuelle området er sperra av, og folk i nærleiken treng ikkje vere bekymra, seier operasjonsleiar Nikolai Austrheim i Sørvest politidistrikt.

Politiet har sikta ein mann i 70-åra for ulovleg oppbevaring av våpen, ammunisjon og eksplosiv.

Innsatsleiar Frode Kleiven fortel til Stavanger Aftenblad at bombegruppa no jobbar med å flytte eksplosiva frå huset og ut til eit hol dei har grave i bakken. Ifølgje Kleiven er det snakk om gammal dynamitt, som har ein tendens til å bli ustabil når han blir gammal. Det er oppretta ein tryggingsavstand på 100 meter.

– Den sikta vart avhøyrd i går, og det vil òg bli tatt ytterlegare avhøyr av han. Eg ønsker ikkje å gå inn på kva han har forklart i avhøyr. Han vil bli framstilt for varetektsfengsling i dag, seier daghavande jurist Trude Sem Langfeldt i Sørvest politidistrikt.

Ifølgje NRK kom politiet over våpena heilt tilfeldig. Politiet oppsøkte bustaden etter at Mattilsynet var på adressa for å undersøke i samband med bekymringsmeldingar om mannens kattehald. Då mannen viste seg å ikkje vilje samarbeide, vart politiet kontakta.

Politiet ønsker ikkje å gå nærare inn på kvifor dei var på staden, utover at det dreidde seg om ei anna straffesak.

