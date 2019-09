Publikumsvennleg og dystopisk haustutstilling opnar snart dørene

innenriks

– Det blir endå ei utfordring, seier kommunikasjonsansvarleg Katrine Sviland i Norske Billedkunstnere, og skottar mot eitt av mange små skilt med «vennligst ikke rør utstillingen», som allereie er på plass før den årlege hendinga opnar laurdag.

– I fjor var det brunostfiguren folk gjerne ville ta på.

Heldigvis byr årets utstilling – Statens kunstutstilling nummer 132 i rekka – mange verk som dei besøkande kan delta på, røre ved, laut til eller til og med ete: Eit svart matbord husar Per Jonas Lindströms «Artistbookarkivet», der ein kan vere med på ein verkstad og lage si eiga bok. Og kva med å spikke di eiga skei, som Amber Ablett inviterer til i «Spoons Ignoring» – og der verktøy og treemne ligg klare?

Kunstnarane i DuoDuo, Asta Tutavae og Humle Rosenkvist, stiller med performancen «Fika», som serverer dobbel bakst og gjer alt i tosemd. Dei oppmodar deltakande publikummarar til å dele med ein venn eller ein framand – og reflektere over kva det vil seie å dele, både som idé og handling.

– At publikum blir invitert inn, har vore viktig for juryen, seier Charlotte T. Dølvik, utstillingsleiar for Haustutstillinga.

Publikumsvennleg og dystopisk

Dølvik kallar 2019-utgåva for «spesielt publikumsvennleg», og seier seg samd med juryleiar Marte Aas om at det blir vist fri kunst på sitt beste.

– Juryen har generelt sett ein tematisk tendens som på ulike måtar har handla om det kollektive. At det oppstår spørsmål om korleis samhandle i ei tid som så tydeleg krev felles løysingar, seier Dølvik til NTB.

NRKs kunstmeldar Mona Pahle Bjerke har allereie vore på besøk på førehand, og føler ifølgje NRK Nyheitsmorgon at utstillinga for første gong på mange år «er i berøring med det man kanskje kan kalle en tidsånd».

– Eit dystopisk grunntema knytt til den aktuelle og sterke frykta for framtida til kloden opplever eg som ein tematisk klangbotn, lyder det vidare frå kunstmeldaren.

Lære av sopp

For ein østerssopp er ikkje berre ein østerssopp når Kamilla Langeland, ein av Haustutstillingas 49 debutantar, kultiverer han på veggen i kunstverket kalla «Det utviklar seg».

– Sopp finst nesten overalt, i naturen, i kroppane våre og i lufta vi pustar. Det er mykje å lære av korleis soppen kommuniserer i organismen og på tvers av arter, og eg ser at dette heilt klart har ein overføringsverdi til samfunnet vi menneske vel å skape, seier Langeland i eit intervju i utstillingskatalogen.

Hilde H. Honerud stiller ut ein fotoserie kalla «It is a light which objectifies everything and confirms nothing», som er henta frå Moria Camp – den berykta leiren på den greske øya Lesvos. Men utan eit einaste menneske.

Og allereie før ein trår inn i Kunstnernes Hus, møter ein det første kunstverket:

Parkert ved sykkelstativet står det som ved første blikk ser ut som ein motorsykkel med trekk over – men som viser seg å huse ei seng. «Urban Nomads: Hide» av Hjørdis Kurås er eit svar til dei som finn det stadig vanskelegare å sove utandørs, i ein hovudstad med aukande grad av såkalla fiendtleg arkitektur.

170 rullebrett i eitt

Årets Haustutstilling byr på 91 kunstverk til 74 kunstnarar. For når ein kunstnar stiller ut ein serie, som Christopher Jonassens fascinerande trio frå «Vessels» – tre lystbåtar fotograferte ovanfrå med menneska om bord, tel det som tre.

Det skjer heldigvis ikkje med verket som møter publikum allereie i trappeoppgangen til Kunstnernes Hus: Lars Kjemphols sosiale skulptur «Woodland», også skrive «WDLND». Det er rekna som eitt, i spennet frå skateboardpressa til hærskaren med rullebrett. I høve dei ti åra med prosjektet inviterte Kjemphol nemleg kunstnarkollegaer, 170 i talet, til å utsmykke skateboard – som prydar vegger og rører seg opp mot himlingen.

Ein annan stad høyrer ein ei hypnotiserande, mørk stemme. Det er lyden av kunstnaren Tiago Bom. Videoinstallasjonen hans «República» rullar og går – men med undertekst. For utanom Noreg har årets representerte kunstnarar bakgrunn frå Danmark, Sverige, Storbritannia, Bulgaria, Finland, Sør-Afrika, Iran, Portugal, Bangladesh, Frankrike, Serbia, Israel, Russland og Nederland.

Kvinner er så vidt i overvekt, med 53 prosent.

Telefon-takeover

Det er òg eit eige videorom, der 11 filmar går i loop – og varer 103 minutt. Med pause imellom. Rundt halvparten av dei blir å sjå for publikum òg utanom hovudstaden: Dei skal visast på ein skule i Valnesfjord i Fauske, samtidig som Haustutstillinga går av stabelen – via satellittoverføring.

Ein kan òg delta på avstand som del av eit anna kunstverk, debutanten Hanan Benammars «Antiphony».

– Ho skal ta over Haustutstillingas telefonnummer. Folk som ringer, kjem til ein svarar der dei vel mellom seks ord. Då blir dei sette over til ein av ei rekke kunstnarar som dei kan snakke med om ordet, samanfattar Sviland. Under telefonnummeret på veggen ligg visittkort med orda «violence», «chaos», «emptiness», «silence», «border» og «doubt».

– Ikkje dei lystigaste temaa, seier kommunikasjonsrådgivaren, medan bjørneskulpturen «Dyrisk 2» av Bjørn Vidar Gran strekker ut ein bedande labb bak henne.

Fakta om Haustutstillinga

* Opnar laurdag 7. september og heng til 13. oktober på Kunstnernes Hus i Oslo

* Er ei kunstnarjuryert gruppeutstilling basert på fri innsending, der alle kunstnarar som bur i Noreg og norske kunstnarar busett i utlandet, kan søke

* 2.344 søknader kom inn til 2019-utstillinga, og av dei kom 91 arbeid frå 74 kunstnarar og kunstnargrupper med

* Juryen bestod av Marte Aas, juryleiar, og dessutan Tom Stian Kosmo, Anders Kjellesvik, Julie Lillelien Porter, Joar Nango og Anna Ihle

