Rovviltnemndene vil skyte tre ulveflokkar i ulvesona

– Vi vedtok å ta ut to heilnorske og eitt grenserevir. Vi tar ut Letjenna og Mangen, og dessutan grensereviret Rømskog, seier nemndleiar i Hedmark, Arnfinn Nergård, til NTB.

Avgjerda vart fatta med sju mot to stemmer, nemleg MDG og SV.

– Grunngivinga går på at vi har eit bestandsmål på 4–6 ynglingar årleg, og då skal tre av dei vere heilnorske. Vi ligg over det bestandsmålet. Viss ein tar ut det vi har sagt, vil vi i dårlegaste fall ende på 5,5 ynglingar, men antakeleg litt over det, legg han til.

Nergård viser til Stortingets vedtak om at ein skal forvalte ulvebestanden så nær bestandsmålet som mogleg.

Det var Nationen som først melde om fredagsvedtaket på det felles nemndmøtet for rovviltnemndene i region 4 og 5, som omfattar Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold, på Hamar. På møtet vart fastsetjing av kvote og området for lisensfelling av ulv innanfor ulvesona i 2020 behandla.

Rovviltnemndene skulle i eit møte 20. august behandle felling av Letjenna-flokken og eit forslag om å felle Rømskog-flokken. Men sidan den sistnemnde flokken held til både i Noreg og Sverige, måtte dei norske nemndene vente på ei fråsegn frå svenske styresmakter i saka.

