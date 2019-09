Sp kan velte 100 år med Ap-styre i Stange

innenriks

– Når eitt parti har styrt ein kommune i 96 år, så er det på tide med eit skifte. Det blir konserverande. Dei bruker mykje energi på å forsvare det som er, og ser ikkje like lett nye moglegheiter, seier Senterpartiets ordførarkandidat Aasa Gjestvang til NTB.

Ho vil snappe ordførarkjeda frå Ap og Røhne – på målstreken for den spesielle rekorden.

– Det var nettopp ei lokal meiningsmåling i går, der vi ligg nesten heilt likt. Moglegheita er absolutt til stades, så det blir veldig spennande, seier ho.

Kommunen er ein av fleire Ap-bastionar som kan stå for fall i valet på måndag etter rundt 100 år ved makta.

Stange er elles heimkommunen til Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum, og lokalpartiet har fått draghjelp av framgangen partiet òg har nasjonalt.

– Det er sunt å få inn nye krefter som vil satse meir på skule og vedlikehald. Dessutan blir det i tilfelle ei kvinne, påpeikar Vedum.

– Stor avstand

Medan Ap ønsker å styre saman med MDG og SV i Stange, har Gjestvang danna ein nokså utradisjonell allianse med Frp, Høgre, KrF, Venstre, Bygdelista og Pensjonistpartiet.

– Det vekker oppsikt når lokalpartiet til Trygve Slagsvold Vedum inngår ein allianse med Frp for å få ordføraren. Eg opplever at avstanden mellom dei to partia er veldig stor, seier Ap-ordførar Nils A. Røhne, som har styrt kommunen sidan 2007.

På den siste målinga til Hamar Arbeiderblad, som kom i starten av veka, får Ap ei oppslutning på 33,5 prosent i Stange, 11,3 prosentpoeng mindre enn ved førre valet, medan Senterpartiet får 21,4 prosent, ein framgang på 6,7 prosentpoeng.

Det ser likevel jamt ut mellom blokkene – med Nærmiljølista som ein mogleg joker.

– Åra ikkje viktig

Ap-ordføraren synest det hadde vore «veldig moro» å bli mannen som leier Ap inn til 100 år ved makta.

– Men det er politikken som er det viktigaste, ikkje talet på år, påpeikar han.

Røhne kjenner seg i det heile ikkje igjen i kritikken om at Ap ikkje ser nye moglegheiter og berre vil halde på det eksisterande.

– Det er jo ikkje dei same folka som har styrt i alle desse åra. Eg trur noko av grunnen til at vi har halde ut så lenge, er at vi har klart å fornye oss både når det gjeld politikk og personar. Vi har mange unge folk på lista vår, seier han.

Byggekrangel

Den kanskje største kampsaka før valet har vore planane om å bygge eit nytt kulturhus i Stange sentrum til over 100 millionar kroner.

– Vi i Senterpartiet vil prioritere skulebygg og helse framfor å bygge nytt kulturhus, forklarer Gjestvang, som meiner Arbeidarpartiet driv sentralisering når dei spyttar inn så mykje pengar i sentrum av kommunen i staden for å spreie det utover bygda.

Ap ser på si side kulturhuset som ei motvekt til sentralisering.

– Ei satsing på Stange sentrum er heilt nødvendig for å bygge opp ei motstandskraft mot sentrifugalkreftene som går i retning av å slå saman kommunar. Vi er ein kommune med 21.000 innbyggarar som vil stå åleine. Då må vi ha nokre ambisjonar, seier han.

Fakta om Ap-bastionar

* Sarpsborg har hatt Ap-ordførar i 106 år.

* I Skedsmo (frå neste år slått saman med Lillestrøm kommune), har Ap hatt ordføraren i 108 år (eller 96 år, alt etter korleis ein reknar ulike tidlegare kommunesamanslåingar).

* I Gjøvik har Ap hatt ordføraren i 96 år

* I Stange har Ap hatt ordføraren i 96 år

* Ringsaker har hatt 90 år med Ap-ordførar

* I Narvik har Ap med nokre få års opphald òg hatt ordføraren i cirka 100 år.

* Andre klare Ap-bastionar er Årdal og Hammerfest.

(Kjelde: Arbeidarpartiet)

(©NPK)