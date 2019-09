VG: 23-åring sikta for terrorforbund fengsla i fire veker

innenriks

Fengslinga er i samsvar med politiets krav, skriv VG.

Mannen er norsk statsborgar, opplyser Politiets tryggingsteneste (PST).

– Han erkjenner ikkje straffskuld, han er overraska og kjenner seg ikkje igjen i siktinga, seier forsvararen hans, Knut-Ole Bakke Hansen, til NRK.

Forsvararen kan ikkje gi nokon detaljar om kvifor klienten hans har hamna i denne situasjonen. Alle dokument i saka er klausulerte.

Fleire involverte

Terrorforbund inneber at fleire samarbeid om å planlegge eller førebu terrorhandlingar og har ei strafferamme på ti års fengsel.

Politiadvokat Bjørn Thune i PST opplyste til pressa då han kom til tinghuset, at dei ville be om at fengslingsmøtet klokka 13 fredag gjekk for lukka dører, eit krav retten tok til følgje.

– Det er snakk om eit alvorleg straffbart forhold, og basert på straffebodet må det vere fleire involverte. Etterforskinga er i ein innleiande fase, og det står framleis att gjennomgang av beslag og avhøyr av vitne. Detaljar frå saka kan påverke vitneforklaringar, som kan skade etterforskinga vesentleg, skriv Oslo tingrett i rettsavgjerda si om lukka dører, ifølgje Dagbladet.

IS-propaganda

Venner og kjente av den sikta seier til NRK at mannen skal ha forandra seg dei siste åra. Ein venn av mannen seier at den sikta på eit tidspunkt skal ha vist fram IS-propaganda. Dette skal ha skjedd etter at mannen hadde vore i eit afrikansk land for å studere.

Han skal ha vorte meir konservativ i tolkinga si av islam og fått langt hår og skjegg fordi det var «sunna», i tråd med kva profeten Muhammed sa og gjorde. Den sikta skal heller ikkje ha ønskt å sjå direkte på kvinner.

(©NPK)