Invasjonen av borkbiller og brunsniglar kom ikkje

Meir eller mindre plagsame dyr er gjengangarar i norske medium. Flått, mygg og brennmaneter har fått mykje spalteplass i år òg. No som sommaren er over, er det på tide med ein liten statusrapport.

Sniglar

I mai kunne Aftenposten melde at det var venta store mengder brunsniglar denne sommaren. Universitetslektor og zoolog ved Naturhistorisk museum Petter Bøckmann sa at vinteren hadde vore relativt mild, noko som passar sniglane godt.

Men det vart ingen snigelboom.

– Vi har ikkje registrert dei supertette førekomstane som vi hadde til dømes i forfjor, seier Bøckman til NTB etter at sommaren er over.

Han kan likevel melde om langt fleire sniglar enn under tørkesommaren i fjor.

– Fjoråret var eit katastrofeår for brunsnigelen. Det vart rett og slett for tørt. Det ser ut til at den sommaren framleis heng litt igjen, seier Bøckman.

Brennmaneter

I juli melde NRK at det låg an til å bli manet-år i år. Befolkninga var dermed åtvara før dei hoppa i sjøen.

– No er det sånn at vi ikkje har noka god overvaking av maneter langs kysten. Vi har eigentleg ikkje data på manetforekomstane, seier forskar Tone Falkenhaug ved Havforskingsinstituttet til NTB.

Men instituttet får likevel inn ein del rapportar og bilde frå stader der manetene herjar, og i sommar var det spesielt to stader som peika seg ut:

– Dei fleste rapportane om mykje brennmaneter kom frå Oslofjorden og Vestlandet utanfor Stavanger, seier ho.

Pukkellaks

– Det vart som vi frykta, seier forskar Henrik H. Berntsen ved Norsk institutt for naturforsking (NINA) til NTB.

I mai frykta han ein ny massiv invasjon av pukkellaks som den Noreg opplevde i 2015. Den utskjelte og svartelista fisken har verkeleg boltra seg i norske elvar i år, sjølv om han er erklært uønskt her til lands.

– Eg har ikkje full oversikt over alle fangsttala, men det kan verke som sesongen er ganske lik den i 2017. Det ser ut til at det hovudsakleg er området frå Finnmark og ned til Trøndelag som er verst ramma, seier han.

Pukkellaksen har komme til Noreg frå Russland etter at nabolandet vårt på 50-talet sette ut fisk. Faren er at han kan trenge bort norsk villaks.

Borkbiller

Ein annan lite hyggeleg skapning er borkbilla, som angrip norske grantre. I sommar frykta forskarane ein borkbilleepidemi, men heldigvis vart det med frykta.

– Nei, det vart ingen epidemi. Det har døydd ein god del grantre utover sommaren, men det ser ut til at borkbillene har spelt ei sekundær rolle i dette, seier seniorforskar Svein Solberg i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) til NTB.

Han seier at hovudårsaka til at trea har døydd, er at dei ikkje har henta seg heilt inn etter tørken i fjor.

– Mange tre har nesten svelta i hel, så dei toler veldig lite. Sjølv eit lite borkbilleangrep ser ut til å ta knekken på enkelte grantre, seier Solberg.

Han kan likevel ikkje sjå bort frå epidemi neste år igjen.

– Vi kan ikkje heilt avblåse dette her så lenge trea er såpass svekte som dei er, seier han.

Hoggorm

Før sommaren sette inn, såg det ut til å vere mykje hoggorm i aksjon. Giftinformasjonen fekk 29 førespurnader om moglege hoggormbit allereie i april. Det var over tre gonger så mange som i fjor.

Men resten av sommaren har det vore rolegare. Tal NTB har fått frå giftinformasjonen, viser at talet på førespurnader frå folk som er utsette for hoggorm, er ein del lågare enn i fjor, men likevel relativt høgt om ein samanliknar med dei to åra før.

I juni, juli og august kom det 254 slike førespurnader, mot 297 i fjor.

Flått

Det er vanskeleg å seie noko konkret om korleis flått-førekomsten har vore i år, men det finst likevel nokre tal for borreliasmitte frå flått.

Flåttsenteret ved Sørlandet sjukehus opplyser at om lag 7.000 nordmenn blir behandla for det raudlege utslettet Erytema migrants kvart år (borreliainfeksjon i hud). Desse behandlingstilfella blir likevel ikkje melde inn i helsevesenet.

Meir omfattande borreliainfeksjonar, i nervesystemet eller i større ledd, blir derimot registrerte. Fram til no har det vorte meldt inn 244 slike tilfelle i år, medan det gjennom heile fjoråret var 421 tilfelle.

Mygg

Myggforskar og biolog Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforsking (NINA) kan fortelje at det har vore eit heilt normalt myggår, bortsett frå at det skal ha vore lite mygg på Svalbard.

Før sommaren bad NINA folk om å fange mygg og sende dei inn, slik at instituttet kunne finne ut kva for artar stikkmygg som finst i Noreg.

– Responsen har vore veldig bra. Det er mange som har engasjert seg. Vi har fått inn mygg frå alle fylka i landet og dei fleste landsdelar. Totalt har vi fått fleire hundre prøvar som vi skal undersøke i vinter, seier Dahle.

