19-åring blir ikkje framstilt for varetektsfengsling etter knivstikking på Jæren

innenriks

– Han blir ikkje framstilt for fengsling, men er framleis sikta i saka, seier politiadvokat Lene Tesdal Tonstad i Sørvest politidistrikt til NTB.

Bakgrunnen for at mannen blir lauslaten er at politiet meiner det ikkje er fare for at prov blir øydelagde.

– Vi er godt i gang med etterforskinga og har sikra informasjon, seier Tonstad.

Politiet gjennomførte fleire avhøyr måndag formiddag. Totalt er tolv personar avhøyrde etter knivstikkinga.

19-åringen er sikta for å ha stukke broren sin med kniv i ryggen under ein bryllaupsfest på Orre samfunnshus på Klepp på Jæren. Politiet vart varsla om hendinga ti minutt etter midnatt natt til søndag.

Mannen som vart stukken med kniv, ein 23-åring, var medviten då han vart køyrd til Stavanger universitetssjukehus. Han vart søndag utskriven frå sjukehuset, skriv Stavanger Aftenblad.

Brørne var gjester i bryllaupet.

Politiet har beslaglagt ein kniv etter hendinga.

– Det er ein viss storleik på han. Det er ikkje snakk om ein lommekniv, opplyste operasjonsleiar Toralv Skårland i Sørvest politidistrikt til NTB søndag.

(©NPK)