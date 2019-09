Alle British Airways-flygingar frå Oslo lufthamn kansellert

innenriks

– Selskapet har innstilt alle avgangane måndag og tysdag. Totalt er sju avgangar frå Oslo lufthamn kansellert, seier kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor til NTB.

British Airways hadde opphavleg avgangar til London i Storbritannia og Aarhus og Billund i Danmark.

– Alle som skal ut og reise må følgje informasjonen dei får frå selskapet, seier Løksa.

Flyselskapet har kansellert nesten alle internasjonale flygingar til Storbritannia måndag. Truleg er så mange som 1.600 avgangar innstilte.

British Airways og flygaranes fagforeining Balpa har vore i konflikt sidan i sommar, og har trass fleire møte ikkje vorte samde. Pilotane har ikkje godtatt ein lønnsauke på 11,5 prosent over tre år, ifølgje BBC.

– Etter mange månader med å prøve å løyse lønnskonflikta er vi ekstremt lei oss for dette, skriv British Airways i ei utsegn.

Flyselskapet hevdar at dei ikkje har fått informasjon av fagforeininga om kva for pilotar som er tatt ut i streik. Dei kunne derfor ikkje føresjå kor mange pilotar som kom på jobb måndag morgon. Det er grunnen til at nesten alle avgangane er innstilte, skriv selskapet.

